Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

15.08.2022 19:46
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Lara bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette inceleme yaptı.

Üzerinde kıyafetleri bulunan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendiren erkeğe ait ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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