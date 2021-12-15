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Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika

Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu

15.12.2021 18:40

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan hortum felaketi üzerinden kısa süre geçmesine rağmen Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz üzerinde hortum meydana geldi. Dev hortumu cep telefonuyla görüntüleyenler, "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Dün de benzer bir hortum Kemer ilçesi açıklarında görülmüştü.

Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu. Side mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

VATANDAŞLARIN ŞAŞKINLIĞI SÖZLERİNE YANSIDI

Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum' sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

ANTALYA'DA DÜN DE HORTUM ÇIKMIŞTI

Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum gözlenmişti. ABD'de de geçtiğimiz günlerde hortum felaketi yaşanmış 75 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.

Antalya'da dev hortum korkuttu!
Antalya'da dev hortum korkuttu!
Antalya'da dev hortum korkuttu!
Antalya'da dev hortum korkuttu!
Antalya'da dev hortum korkuttu!
Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Manavgat, Antalya, Hortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika


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