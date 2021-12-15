Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu. Side mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.
Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum' sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.
Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum gözlenmişti. ABD'de de geçtiğimiz günlerde hortum felaketi yaşanmış 75 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de kaybolmuştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu - Son Dakika