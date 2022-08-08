Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana geldi. Konyaaltı'na doğru 07 PP 844 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan F.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önünde ilerleyen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 2 kişi yol kenarına savruldu. Bisikleti aracın önünde 150 metre sürüklendi

Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil bisiklete çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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