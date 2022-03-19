Antalya'da "E-SPORFEST" etkinliği başladı - Son Dakika
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Antalya'da "E-SPORFEST" etkinliği başladı

19.03.2022 15:12
Antalya'da "E-SPORFEST" etkinliği başladı

Antalya'da düzenlenen "E-SPOR FEST"e katılanlar çeşitli oyunları ücretsiz oynama fırsatı buldu.

Antalya'da düzenlenen "E-SPOR FEST"e katılanlar çeşitli oyunları ücretsiz oynama fırsatı buldu.

Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÜniAK Antalya işbirliğiyle gerçekleştirilen E-spor festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde başladı.

E-spor festivaline katılanlar birçok bilgisayar, telefonu oyunu ve simülasyon alanlarında ücretsiz oynuyor.

Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncü, buradaki konuşmasında, Antalya E-Spor Festivali'nin Antalya için bir ilk olduğunu belirtti.

Gençlerin festivale ilgi gösterdiğini ve böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Tütüncü, "Hem bilim ve teknoloji bakımından, hem de bizim gençlerle kalplerimizi birleştirmemiz anlamında çok önemli. Sevgi üreten bir festival. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu heyecan artarak devam edecek." dedi.

Festivalin şehre ve üniversiteye, üniversite öğrencilerine ve gençlere yepyeni bir ufuk açacağını ifade eden Tütüncü, E-spor'a çok ciddi bir ilgi olduğunu aktardı.

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Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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