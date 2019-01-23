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Antalya'da Eğitim Kampına Katılan Liseli, İntihar Girişiminde Bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen eğitim kampına katılan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi A.K. (16), çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da Eğitim Kampına Katılan Liseli, İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen eğitim kampına katılan Ankara Atatürk Lisesi öğrencisi A.K. (16), çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve midesi yıkanan kızın tedavisi sürdürülüyor.

Cuma günü 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanıp, öğrencilerin karnelerini almasının ardından Ankara Atatürk Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, Manavgat'taki 5 yıldızlı otelde 5 günlük eğitim kampına alındı. Kampta öğrencilere çeşitli derslerden etüt çalışması yaptırıldığı belirtildi. Kampa katılan öğrencilerden bunalımda olduğu öne sürülen A.K., dün akşam odasında çok sayıda hap yutarak, intihar girişiminde bulundu. Arkadaşları tarafından baygın bulunan kız öğrenci, otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.K., midesinin yıkanmasının ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlatan A.K.'nin, bugün Manavgat Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'ne nakledildiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Manavgat'ta kamp yapılan 5 yıldızlı otelin kapalı olduğu, öğrencilerin gelmesi nedeniyle pazar günü açıldığı, hafta sonu kampın sona ermesiyle de tekrar kapanacağı kaydedildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Ankara, Manavgat, Antalya, Güncel
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