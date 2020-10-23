Antalya'da eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Konyaaltı ilçesinde okul yaptıracak hayırseverle protokol imzaladı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Arapsuyu Mahallesi'nde yapılacak 32 derslikli "Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulu"nun protokolü yapıldı.

Valilik'te düzenlenen protokol törenine, Yazıcı'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile hayırsever Fahrettin Sert katıldı.

Vali Yazıcı, hayırsever Sert'in daha önce imzaladıkları protokolle yapımına başladığı 24 derslikli ilkokul inşaatının yarısının tamamlandığını hatırlattı.

Sert'e eğitime verdiği katkı dolayısıyla teşekkür eden Yazıcı, en büyük zenginliğin yetiştirilmiş insan gücü olduğunu, bu nedenle eğitim yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Antalyalı hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını ifade eden Yazıcı, "Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Tüm hayır sahiplerimize bol kazançlar dileyerek, orada okuyacak olan tüm öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sert, ise bölge insanına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.