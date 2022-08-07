Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler - Son Dakika
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Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler

07.08.2022 15:58
Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler

Antalya'da elektrikli scootere 4 kişi bindi, yer bulamayan 2 genç ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk yaptı.

Antalya'da elektrikli scootere 4 kişi bindi, yer bulamayan 2 genç ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk yaptı. Hayatlarını hiçe sayan gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

İlginç, bir o kadar da tehlikeli görüntü Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi ve varyantlar bölgesinde çekildi. Elektrikli scootere binen 4 gencin iki arkadaşlarını da sırtına alması ile toplam 6 kişi cadde üzerinde yolculuk yaptı. Dengede durmakta oldukça güçlük çeken gençler kendi hayatlarını hiçe sayarken, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Gençlerden en önde omuzda olanın ise cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada izleyenlerin tepkisini çekti. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Konyaaltı Caddesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler - Son Dakika
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