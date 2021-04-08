Antalya'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kepez ve Aksu ilçelerinde iş yeri ve otomobil hırsızlığıyla ilgili araştırma yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.T'yi yakaladı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çaldığı öne sürülen eşyalar sahiplerine teslim edildi.