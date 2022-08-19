ANTALYA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇİFTİ VE TORUNLARINI KOMŞULARI KURTARDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇİFTİ VE TORUNLARINI KOMŞULARI KURTARDI

19.08.2022 21:26
ANTALYA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇİFTİ VE TORUNLARINI KOMŞULARI KURTARDI

ANTALYA'da evde çıkan yangında mahsur kalan engelli Fatma (74) ve kocası Ali Gembeş (74) ile torunları Berkay Gembeş (7) komşuları tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da evde çıkan yangında mahsur kalan engelli Fatma (74) ve kocası Ali Gembeş (74) ile torunları Berkay Gembeş (7) komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'KOMŞULAR DIŞARIYA ÇIKARDI, ÜZERİNE SU DÖKÜP SU İÇİRDİ'

İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri daireye girerek içeride bulunan engelli Fatma Gembeş ile kocası Ali Gembeş ve torunları 7 yaşındaki Berkay Gembeş'i çıkartarak, aşağıya indirdi. Yangın ve dumandan etkilendiği görülen Fatma Gembeş'e komşuları üzerine su dökerek rahatlatmaya çalışıp su içirdi. Sağlık ekipleri Fatma ve eşi Ali Gembeş'e müdahele ederek tedavisini yaptı. Berkay'ın ise yangından etkilenmediği belirlendi. Ssağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Berkay, yangını haber alarak gelen babasına teslim edildi.Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bu arada sokakta toplanan vatandaşlar, yangını ve itfaiyenin müdahalesini cep telefonu ile kaydetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇİFTİ VE TORUNLARINI KOMŞULARI KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇİFTİ VE TORUNLARINI KOMŞULARI KURTARDI - Son Dakika
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