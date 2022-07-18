Edinilen bilgiye göre, Armutlu Mahallesi'nde ev içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekiplerince Antalya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde C.Y., Ş.Y., Y.T. ve F.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 1 adet kazma, 2 adet kürek, 3 adet çapa, 1 adet keser, 1 adet demir kazık, 1 adet elektrikli testere, 1 adet 5'li priz, 1 adet bıçak, 1 adet kablo parçası, 3 poşet toz numunesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Armutlu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da evde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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