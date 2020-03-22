Antalya'da "evde kal" çağrılarına rağmen tur gezisi düzenlediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'evde kal' çağrılarına rağmen tur gezisi düzenlediler - Son Dakika

Antalya'da "evde kal" çağrılarına rağmen tur gezisi düzenlediler

6 saat önce

Antalya'da korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Düden Şelalesi'nde yaklaşık 30 kişilik turist grubu görüntülendi.

Antalya'da

Antalya'da korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Düden Şelalesi'nde yaklaşık 30 kişilik turist grubu görüntülendi.


Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı için alınan tedbirler kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu geçtiğimiz günlerde toplanarak, 13 maddelik kural açıklamıştı. Alınan kararlar kapsamında il genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durduruldu. Ayrıca tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirlerarasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı. Virüs için önlemler alınmaya ve yasaklar koyulmaya devam ederken, Antalya'da Düden Şelalesi'nde bir tur otobüsü tarafından yaklaşık 30 kişilik tur getirildiği kameralara yansıdı.


Evinin balkonundan yabancı turist kafilesini görüntüleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 'TÜRSAB'a ihbarımdır' diyerek cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamalarda bulunan Yavuz, "TÜRSAB'ın harekete geçmesi lazım. O turistlerin nereye gittikleri, nereye dokunduklarına bakmak lazım. Hem onlar için hem de Antalya için tehlikeli bir durum" dedi. - ANTALYA

Düden Şelalesi, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:53 Kaynak: İHA

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