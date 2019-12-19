Antalya'da

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Bir yandan fikir üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak politikalar üretmek zorundayız." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle Kundu tesisler bölgesindeki Antalya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda düzenlenen "Fikri Mülkiyet Hukuku" konulu çalıştay başladı.

Yargıtay üyeleri, farklı illerden hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Özdemir, günümüzde teknolojik değişimleri ve gelişmeleri dikkate almayan ekonomilerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomik kalkınma ve büyümenin, ancak yaratıcı fikirlerin teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesiyle mümkün olabildiğine dikkati çeken Özdemir, "Bir yandan fikir üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak politikalar üretmek zorundayız. Fikri mülkiyet haklarının mahkemeler tarafından icra edilmesi ve korunması, bu politikaları desteklemek adına atılacak önemli adımlar arasında yer almaktadır. Zira fikri mülkiyet haklarının ihlali, rekabeti ortadan kaldırmakta ve ekonomiye zarar vermektedir." diye konuştu.

Akademi olarak, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmelerin uygulamaya aktarılması için bu konudaki meslek içi eğitimlere ağırlık verdiklerini aktaran Özdemir, fikri mülkiyet hukuku alanında farkındalığın artırılması, bu hakların etkin korunmasının yaygınlaştırılması amacıyla daha sonra da avukatlara, arabuluculara, bilirkişilere ve diğer kamu görevlilerine sertifika programları düzenlenmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çalıştayın somut bir çıktısının elde edilmesi amacıyla tüm tebliğleri, çalıştay kitabı halinde basmayı planladıklarını anlatan Özdemir, bu konuda destek istediklerini vurguladı.

"Yargıya dönük eğitim faaliyetlerinin startını vermiş olduk"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da çalıştayın çıktılarının önemli olacağını ifade ederek, telif haklarının yasalarla korunmasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"Fikri mülkiyet konusunda özellikle son zamanlarda yapay zeka, büyük veri gibi konular nedeniyle özellikle tescil kurumları için yeni tartışma alanları açıldı, her gün uluslararası toplantılar yapılmakta. Bu konular yeniden yazılmakta. Belki buna benzer çalıştaylar da yapılabilir." diyen Asan, Türkiye'nin bunlara hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise yargı mensuplarına, genç hakim ve savcılara fikri mülkiyeti anlatmak için çalıştayın önem arz ettiğini bildirdi.

Fikri mülkiyet hukukunun, ülkelerin entelektüel ve tasarım kapasitelerine büyük katkı sunan katma değeri yüksek veriler üreten bir başlık olduğuna işaret eden Taşkent, "Üç kurumun ortak çalışmasının ilk somut çıktısı. Bu iş birliği, ilerleyen süreçte bir protokol çerçevesinde daha sürdürülebilir ve etkili kılınacak çalışmalar için devam ediyor. Bugün yargıya dönük eğitim faaliyetlerinin startını vermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, üç gün sürecek.