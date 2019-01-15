Antalya'da Fırtına Nedeniyle Demirli Tekne Battı
1 saat önce
Antalya'da fırtına nedeniyle demirli tekne battıAntalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
'da fırtına nedeniyle demirli tekne battı
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar Kaleiçi Yat Limanı'nda bir teknenin batmasına neden oldu.
Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren olan fırtına ve yağış nedeniyle denizde dev dalgalar oluşturdu. Falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30-35 metre kadar yükseldi. Dalgalar
, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nı da etkiledi. Dalgalar nedeniyle limanda bağlı tekneler kıyıya doğru sürüklendi. Limanda demirli 5 metrelik balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Dalgalar nedeniyle liman çevresindeki beton saksılar da zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:15 Kaynak: DHA
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