Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis istemi

17.06.2022 10:15
Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis istemi

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürmekten yargılanan 3 sanıktan 2'si hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Antalya'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürmekten yargılanan 3 sanıktan 2'si hakkında müebbet hapis cezası istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Baran A. ve Umut D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Mert A'nın ise "suç delilerini karartma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanıklardan Baran A. ve Umut D'nin ayrıca "tehdit" suçundan cezalandırılmasını ve bu suçtan cezaların 4'te 3 oranında artırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran 2021'de galerici Mesut Bağdınlı'nın araçta ölü bulunmasıyla ilgili Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

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