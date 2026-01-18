Antalya'da Genç Kadın Eşinin Kurşunuyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya'da Genç Kadın Eşinin Kurşunuyla Hayatını Kaybetti

18.01.2026 14:44
3 aylık evli genç kadın, eşiyle evlerinde çıkan kavgada başından vurularak hayatını kaybetti.

Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Helin Kutlay ve eşi saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine gittiler. Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan ikametlerine giden yeni evli çiftin henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.
Eşi tarafından hastaneye götürüldü
Kavga sesini duyan komşuları genç çifti kontrol etmek için kapıya geldikleri sırada daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Kısa süre sonra daireden kucağında eşi Helin Kutlay ile birlikte çıkan İ.K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kendi imkanlarıyla eşini hastaneye götürdü. Eşi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve baş bölgesinde kurşun yarası bulunan Helin Kutlay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cenazeyi gözyaşları içinde teslim aldılar
Olayın hastane polisi tarafından bildirilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edilirken kadının eşi İ.K. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin genç kadının cansız bedeni üzerinde yaptığı inceleme ardından Helin Kutlay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

