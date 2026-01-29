Antalya'da Genç Kız Fosseptik Çukuruna Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Antalya'da Genç Kız Fosseptik Çukuruna Düştü

Antalya\'da Genç Kız Fosseptik Çukuruna Düştü
29.01.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşe gitmek isteyen genç kız, park halindeyken fosseptik çukuruna düştü; komşuları tarafından kurtarıldı.

Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.

Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Fatma G.I., apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletinin yanına geldi. Eldivenini giyen genç kız motosikletine doğru hareketlendiği sırada ayaklarının altında bulunan binaya ait fosseptik çukurunun kapağı kırıldı. Kapağın kırılması ile birlikte kendisini yağmur suları ile dolu fosseptik çukurunda bulan genç kadın bir yandan su yüzeyinde kalmak için çabalarken, bir yandan da sesini duyurmaya çalıştı.

Yardım çığlığını komşusu duydu

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.'ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kadın vatandaşlar tarafından düştüğü fosseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Üzeri şokta olduğu görülen genç kadın getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Boğazına kadar suyun içindeydi"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" dedi. Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Genç Kız Fosseptik Çukuruna Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
TikTok’un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:29
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 15:21:32. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Genç Kız Fosseptik Çukuruna Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.