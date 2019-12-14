Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

6 saat önce

Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı, System.String[]

Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş kişilerle etkin mücadele etmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Niğde ve Antalya mahkemelerinde "Birden fazla kişiyle yağma yapma", "Yaralama ve basit yaralama" suçlarından 33 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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