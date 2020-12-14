'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7) - Son Dakika

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)

14.12.2020 15:56
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7), System.String[]

EK BİNA İÇİN AÇILAN ÇUKURDA HEYELAN OLDU, ACİL SERVİS BOŞALTILDIKumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yanında yapılacak ek bina inşaatı için açılan çukurda üç günden beri devam eden yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

EK BİNA İÇİN AÇILAN ÇUKURDA HEYELAN OLDU, ACİL SERVİS BOŞALTILDI

Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yanında yapılacak ek bina inşaatı için açılan çukurda üç günden beri devam eden yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan yüzünden hastanenin acil servisi boşaltıldı. Acil servis önündeki duvarların çatladığı, bazı beton blokların da havada asılı kaldığı görüldü. Acil servis hizmetleri ana binanın poliklinik girişinden yapılırken, AFAD tarafından ana binanın poliklinikler bölümüne çadır kuruldu. Bu çadırdan girişler yapılıp, polikliniklere yönlendiriliyor. Heyelan yaşanan yerde inceleme yapan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri en kısa zamanda çözüm bulunup sorunun giderileceğini belirtti.

FİNİKE'DE FIRTINA VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDUAntalya ve ilçelerinde birkaç gündür devam eden yağışlar Finike'de de etkili oldu. Finike Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiyle göre 13- 14 Aralık tarihlerinde metrekareye toplam 151,5 kilogram yağış düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına sırasında denizde yaşanan gelgitler nedeniyle su seviyesi yükseldi ve limana taştı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar deniz kenarındaki istinat duvarlarını aşarak yola savruldu. İlçe merkezinden denize akan Akçay ve Karaçay derelerinin su seviyesi ise dalgaların suyu geri tepmesi sonucu yükselerek taşma noktasına geldi.Yaz döneminde derelerin su taşkınları riskine karşı temizlendiğini aktaran DSİ yetkilileri, suyun akışını etkileyecek herhangi bir tıkanıklık olmadığını ancak fırtına nedeniyle denize akan suyun geri teptiğini ve bu nedenle su seviyesinin yükseldiğini söyledi.Yoğun yağışlar ve fırtına, sera ve portakal üreticilerini de tedirgin etti. Bazı bölgelerde portakal ve nar bahçeleri sular altına kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ekipleri üreticilerin ihbarı üzerine taşkın riskine karşı yapılan su kesiklerini temizleme çalışması başlattı.MANAVGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Manavgat ilçesinde ise dün gece etkili olan yağış bugün yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Aşağı Hisar Mahallesi'nde Manavgat'ın işlek caddelerinden biri olan Hisar Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaç saat 13.30 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden çatlayarak yola devrildi. Olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde de Kavaklı Mezarlığı'nda bulunan bir ağacın yola devrildiği, onun da belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Suat SÖĞÜT- Ömer KARÇA/FİNİKE- MANAVGAT (Antalya),


'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)
'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7)

Devlet Hastanesi, Kumluca, Antalya, Heyelan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (7) - Son Dakika


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