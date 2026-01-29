Antalya\'da Hortum Hasarı Hava Görüntüleriyle Belgelendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan hortumda zarar gören ormanlık alan havadan dron ile görüntülenirken; görüntüler yürek sızlattı.

Antalya'yı hortum vurdu. Aksu ilçesinde dün etkili olan hortum hayatı felç ederken; ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

ORMANLIK ALAN DÜMDÜZ OLDU

Belediye ekipleri de sahil bandında temizlik çalışması yaptı. Hortumun etkilediği ormanlık alandaki zarar dron ile görüntülendi.

Görüntülerde hortum nedeniyle fıstık çamlarının bazılarının devrildiği, bazılarının da dallarının kırıldığı görüldü.

BALIKÇI TEKNELERİ DE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Kumköy Mahallesi'nde dün çıkan hortumda bakım için karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar görmüş ve çok sayıda ağaç da devrilmişti.