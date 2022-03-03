SERİK'E FIRTINA VE HORTUM; 'ÇOK BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK' - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece etkili olan hortum çok sayıda ev ve seraya hasar verirken, Merkez Camii'nin minaresi devrildi. Caminin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, Büyük bir afet yaşadık dedi.

Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak, fırtına ve hortum nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Hortum nedeniyle prefabrik ev yerle bir olurken, Merkez Camii minaresi, yan tarafta bulunan müezzinin evinin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

'SERALARIMIZI HORTUM ALDI'

Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. Bölge halkından İsmail Nacak, Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi aldı götürdü. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. Seraları, hepsini götürdü. Cenabı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader dedi.

Serası hasar gören Mustafa Nacak, Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin zararımız var diye konuştu.

'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Merkez Camii'nin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, Akşam saat 10 sıralarında büyük bir hortumla patlama sesi geldi. Sonra içerideki kişileri çıkarmaya başladık. Minare yıkıldı. Alabildiğimiz eşyaları aldık. Arabalara koyduk. Çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Evin içerisinde köyün müezzini oturuyor. 2 küçük çocukları vardı. Onları ve eşini çıkardık. Çok büyük bir afet yaşadık dedi.

'ŞOK GEÇİRDİK'

Hortum nedeniyle evi zarar gören Elif Kılınç, Akşam dokuz buçuk sıralarında oldu. Hortum çıkıp camları her yeri kırıp geçirdi. Evimi böyle görünce şok geçirdik. Sabah erken geldik, tadilatını yaptırıyoruz. İçini temizleyip silip süpüreceğiz. Hortumun geçtiği her yerde hasar var diye konuştu.

ANTALYA'YA 126 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan, kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağış gece boyunca zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezine son 24 saatte 126.84, Elmalı'ya 80, Kemer'e 77, Döşemealtı'na 76.4, İbradı'ya 65.6, Kepez'e 54 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı Antalya Körfezi'nde 116.3, Manavgat'ta 101.5, Finike'de 92.2, Serik'te 91.1, Konyaaltı'nda 90.7, Alanya'da 87.8 kilometreye kadar ulaştı.