Son Dakika Haberleri: Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması - Son Dakika

Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması

6 saat önce

Antalya'da hava destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.

Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması, System.String[]

Antalya'da hava destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde saat 21.30 itibariyle helikopter destekli Huzur Akdeniz asayiş uygulaması başlatıldı. Ekipler, il merkezinde 40, ilçelerde 30 olmak üzere daha önceden belirlenen toplam 70 noktada yol uygulamasına, 135 eğlence mekanında ise denetime başladı.


Uygulamanın gece 01.00'a kadar süreceği öğrenildi. - ANTALYA

Akdeniz, Antalya, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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