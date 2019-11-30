Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması
6 saat önce
Antalya'da hava destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
Antalya'da hava destekli 'Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde saat 21.30 itibariyle helikopter destekli Huzur Akdeniz asayiş uygulaması başlatıldı. Ekipler, il merkezinde 40, ilçelerde 30 olmak üzere daha önceden belirlenen toplam 70 noktada yol uygulamasına, 135 eğlence mekanında ise denetime başladı.
Uygulamanın gece 01.00'a kadar süreceği öğrenildi. - ANTALYA
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