Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

30.06.2022 10:20
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü ve yanındaki kişi, havalimanında gözaltına alındı.

Muhammet Oğuz Bolat'ın (45) kullandığı 07 YV 515 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi'nde, H.M. (21) yönetimindeki 07 AJK 557 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bolat, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İngiltere uyruklu sürücü H.M. ve yanındaki A.H'nin (23) kazadan sonra kiralık araçtan inerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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