Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3) - Son Dakika

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3)

6 saat önce

YANAN OFİS, TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİNE AİTMİŞAntalya'da, yangının çıktığı iş merkezindeki çatı katında bulunan ofisin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi olan, Antalyaspor eski başkanlarından iş insanı Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi.

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3), System.String[]

YANAN OFİS, TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİNE AİTMİŞ

Antalya'da, yangının çıktığı iş merkezindeki çatı katında bulunan ofisin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi olan, Antalyaspor eski başkanlarından iş insanı Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi. Hasan Akıncıoğlu, ofisi aktif olarak kullandığını belirterek, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Akıncıoğlu, ofiste yangın sırasında kimsenin olmadığını dile getirerek, "Ne kadarlık zararım var, henüz tespit edemedim. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ben de henüz ofise çıkıp, bakmış değilim; ama zararım büyük" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Akıncıoğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!
Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]