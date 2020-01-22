Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3) - Son Dakika

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Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (3)
6 saat önce
YANAN OFİS, TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİNE AİTMİŞAntalya'da, yangının çıktığı iş merkezindeki çatı katında bulunan ofisin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi olan, Antalyaspor eski başkanlarından iş insanı Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
YANAN OFİS, TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİNE AİTMİŞ
Antalya'da, yangının çıktığı iş merkezindeki çatı katında bulunan ofisin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi olan, Antalyaspor eski başkanlarından iş insanı Hasan Akıncıoğlu'na ait olduğu öğrenildi. Hasan Akıncıoğlu, ofisi aktif olarak kullandığını belirterek, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Akıncıoğlu, ofiste yangın sırasında kimsenin olmadığını dile getirerek, "Ne kadarlık zararım var, henüz tespit edemedim. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Ben de henüz ofise çıkıp, bakmış değilim; ama zararım büyük" dedi.
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