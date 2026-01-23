Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 43 Şüpheli Yakalandı

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonları: 43 Şüpheli Yakalandı
23.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Zimmet suçundan 1 olayda, 19 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, aramalarda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 sikke ele geçirildi.

5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ise 10 olayda 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 1 milyon 970 bin 620 kaçak makaron, 1298 paket kaçak sigara, 783 kilogram kaçak tütün ve 125 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:33:15. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.