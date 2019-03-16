Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kano Yarışları Başladı

Antalya'da Kano Yarışları Başladı

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı.

Antalya'da Kano Yarışları Başladı, System.String[]


ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı.

Türkiye Kano Federasyonu öncülüğünde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışmaları'na Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Estonya, Danimarka ve Bulgaristan'dan 160 sporcu katıldı.

Organizasyonda erkek ve kadın sporcular genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu Deresi'nde 5 bin metre yarışında mücadele edecek. Turnuva bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Bulgaristan, serik, Antalya, Spor
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