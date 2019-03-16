Antalya'da Kano Yarışları Başladı
1 saat önce
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı. Türkiye
Kano Federasyonu öncülüğünde Serik'e bağlı Belek
turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışmaları'na Türkiye, Kazakistan
, Ukrayna
, Belarus
, Sırbistan
, İngiltere
, Hırvatistan
, Letonya
, Estonya
, Danimarka
ve Bulgaristan
'dan 160 sporcu katıldı.
Organizasyonda erkek ve kadın sporcular genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu
Deresi'nde 5 bin metre yarışında mücadele edecek. Turnuva bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:01 Kaynak: DHA
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