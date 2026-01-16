Antalya'da Kapora Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da kiralık araç ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden araç kiralamak isteyen S.K'nin, oluşturulan sahte hesaplara "kapora" adı altında para göndererek dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen 3 kişinin kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 telefon ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların Samsun'da da aynı yöntemle bir vatandaşı 600 bin lira dolandırdığı belirlendi.