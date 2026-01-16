Antalya'da Kapora Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Kapora Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı

16.01.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kiralık araç dolandırıcılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i serbest kaldı.

Antalya'da kiralık araç ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden araç kiralamak isteyen S.K'nin, oluşturulan sahte hesaplara "kapora" adı altında para göndererek dolandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen 3 kişinin kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 telefon ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların Samsun'da da aynı yöntemle bir vatandaşı 600 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kapora Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Yunus Emre Konak’ın yeni takımı belli oldu Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu
Kurtlar Vadisi’nin Güllü’sü bir hayli değişmiş Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur

21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 21:48:02. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kapora Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.