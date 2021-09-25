Antalya'da kayalık alanda kaybolan turist kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen Litvanyalı turist, sarp ve kayalık alandan kurtarıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Litvanya uyruklu A.M için kayıp ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 8 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı.
Ekip, 4 kilometre aşağıya teknik malzemelerle ulaşarak A.M'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Litvanyalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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