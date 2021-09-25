Antalya'da kayalık alanda kaybolan turist kurtarıldı - Son Dakika

Litvanyalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Litvanya uyruklu A.M için kayıp ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 8 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı.

Antalya 'nın Kemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen Litvanyalı turist , sarp ve kayalık alandan kurtarıldı.

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