Antalya'da kaza yapan bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Hasyurt Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde A.C.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, karşı yönden gelen bisikletli R.G'ye (81) çarptı.
Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bisiklet sürücüsü R.G'nin lastiği değiştirilen aracın krikosuna çarparak düşmesi ve bu sırada yoldan geçen motosikletin R.G'ye çarpması yer alıyor.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen A.C.A, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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