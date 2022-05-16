Antalya'da kendisinden haber alınamayan genç ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde babaannesini ziyaret etmek için evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan gencin cesedi uçurumda bulundu.
Etler Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Yiğit Limoncu, Yumaklar Mahallesi'ndeki babaannesini ziyaret etmek için sabah evden ayrıldı.
Bir süre sonra Limoncu'ya ulaşamayan ailesi, yetkililerden yardım istedi. Güzergahta arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk mevkisinde yol kenarındaki uçurumda motosikletin yanında Limoncu'nun cesedine ulaştı.
Gencin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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