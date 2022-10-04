4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu.

Antalya 'da kiraladıkları 2 aracın bozulduğu ve kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürmekten yargılanan 3 sanıktan 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Mert, Tragger, Antalya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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