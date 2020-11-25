Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı - Son Dakika

Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı

25.11.2020 18:17
Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kış mevsiminde yaşanabilecek olası aksaklıklarda vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, koordine olarak sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kış mevsiminde yaşanabilecek olası aksaklıklarda vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, koordine olarak sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kış mevsimi trafik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Kış mevsimiyle ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı toplantıda, yerleşim yerlerinde ve dışında alınacak trafik tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yazıcı, kış döneminde önemli unsurlardan birinin trafik güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkati çekti.

Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu ve 2020 yılında bir yolun saatlerce kapalı kalmasını kimsenin açıklayamayacağını vurgulayan Vali Yazıcı, "Elimizdeki imkanları iyi kullanarak vatandaşlarımızı mağdur etmemeliyiz. İyi ve hızlı koordine olarak sorunları çözmeliyiz." dedi.

Antalya'nın iç kesimlerinde kış mevsiminde aksamalar olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ekipmanlarımızla iyi koordine olup olumsuz şartlarda hızlı bir şekilde harekete geçerek yollarımızı açmalıyız. Kış mevsiminden dolayı bir olumsuzluk gerçekleştiğinde birimlerimiz sorumluluktan kaçmamalı. Biz devlet olarak yapmamız gereken işi hızlıca yerine getirmeliyiz." diye konuştu.

Yazıcı, pandemiye ilişkin tedbirlere de mutlak suretle uyulmasını istedi.

Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı
Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı
Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı
Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı

Emniyet Müdürlüğü, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kış dönemi trafik tedbirleri ele alındı - Son Dakika


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