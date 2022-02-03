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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

03.02.2022 17:41
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Antalya'da kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, rüzgarın hızı Kemer ilçesinde 120, Serik ilçesinde 85, Konyaaltı ilçesinde ise 73 kilometreye ulaştı.

Kentte Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesinde son 24 saatte metrekareye 104,7 kilogram, Elmalı ilçesinde ise 98 kilogram yağış düştü.

Antalya'da akşam kuvvetli yağış bekleniyor.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Rüzgar nedeniyle Döşemealtı ilçesindeki bir evin çatısı uçtu. Polis ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri oluştu.

Yağış, Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Suyun yükselmesi nedeniyle Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımları birleşti ve çağlayan görünmez hale geldi.

Şelale çevresindeki seyir terası ve bazı restoranları da su bastı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle Güzelyalı, Saraçlı ve Karavca mahallelerindeki bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Manavgat Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle toprakları ve kaya parçalarını temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı.

Konyaaltı'nda dolu ve sağanak seralara zarar verdi

Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesi'nde dolu nedeniyle yerler beyaza büründü. Dolu ve sağanak sonucu çok sayıda narenciye bahçesinde ve serada hasar oluştu.

Geyikbayırı, Çağlarca, Altınyaka, Hisarcandır, Yarbaşçandır, Saklıkent ile Çitdibi mahallelerinde dolu ve kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Bölgede mahsur kalan vatandaşlar, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kadir Geylani Zengin, AA muhabirine, yıllardır bölgede oturduklarını ama böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Gece dolu yağışının başladığını anlatan Zengin, "Doğuda karla mücadele yapılırken biz de burada doluyla mücadele ediyoruz." dedi.

Bayram Duygu da dolu nedeniyle serasının zarar gördüğünü ifade etti.

Yıllardır seracılıkla uğraştığını aktaran Duygu, "Böyle bir yağışı en son 1991'de görmüştük ancak böyle bir zararla ilk defa karşılaşıyoruz. Seranın demirleri çöktü, camları kırıldı, 150 bin liradan fazla zararım var. Ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Serik'te Köprüçay Irmağı taştı

Serik ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu Belkıs Mahallesi'ndeki birçok iş yerini ve narenciye bahçesini su bastı.

Bahçelerdeki portakal, limon ile zeytinler dolu ve rüzgarın etkisiyle döküldü.

İlçede sabah oluşan hortum da bazı seralarda hasara yol açtı.

Yağışların ardından tarihi Aspendos Köprüsü'nde de su seviyesi yükseldi. Bazı vatandaşlar köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

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Konyaaltı, Hisarcık, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor - Son Dakika


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