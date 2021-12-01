Antalya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeni ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

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