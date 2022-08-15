Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı

15.08.2022 14:13
Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı

Antalya'da Manavgat ilçesinde, önündeki araca arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'da Manavgat ilçesinde, önündeki araca arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan bir kız küçük çocuk annesini ambulansta bile bırakmayarak boynuna sarıldı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Karaöz kavşağında meydana geldi. Alanya'ya yönüne seyir halinde bulunan Hasan Y.'nin kullandığı 42 ET 831 plakalı otomobilin, Karaöz kavşağı trafik lambalarına geldiği sırada, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden Cezayir uyruklu Massimissa Lefki'nin kullandığı 06 BAK 007 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Refika Y., Zeki Y., ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Lefki yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arkadan çarpılan otomobilin arka koltuğunda bebeğiyle birlikte oturan Merve Polat Lefki yaralanırken kucağındaki bebeği şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Araç içerisinde ambulans bekleyen annesinin yanından bir an bile ayrılmayan çocuğu hemşireler kucaklarına alırken, annesinin araçtan çıkarılması sırasında annesine bakarak ağladığı görüldü. Annesinin ardından ambulansa alınan çocuk, annesine sarılıp onu öptükten sonra ağlamayı bıraktı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Cezayir, Karaöz, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement