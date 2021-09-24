Midibüs ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Serik İlçesi Serik- Manavgat D-400 karayolu Aspendos köprüsü mevkisinde Mustafa Tunç 'un kullandığı iş makinası ile aynı yönde seyreden Eray Cesur'un kullandığı 07 AEC 193 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada iş makinası sürücüsü Tunç yaralandı.

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı