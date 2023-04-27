Antalya beyaza boyandı! Nisan ayının sonunda yağış alan kentte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Antalya beyaza boyandı! Nisan ayının sonunda yağış alan kentte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

28.04.2023 00:37

Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayının sonunda kar yağdı. Yağış geniş bir alanda etkili olurken, Alacabel'de kar kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Turizm cenneti Antalya'da nisan ayının sonunda kar sürprizi yaşandı. Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı.

Antalya nisan ayının sonunda beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

KARAYOLLARI TEYAKKUZA GEÇTİ

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Konya il sınırına kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Antalya nisan ayının sonunda beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

KAR KALINLIĞI 10-15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Antalya nisan ayının sonunda beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Antalya nisan ayının sonunda beyaza büründü! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kaynak: İHA
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Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya beyaza boyandı! Nisan ayının sonunda yağış alan kentte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya beyaza boyandı! Nisan ayının sonunda yağış alan kentte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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