Antalya\'da Otel Odasında Adam Ölü Bulundu

Antalya'da otele dün giriş yapan 30 yaşındaki adam, otelin odasında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, şahsı yatakta uzanır vaziyette gördü. İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K. temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Avucunda şırınga bulundu

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı - ANTALYA