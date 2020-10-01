Otluk ve çalılık alanda çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Konaklı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda temizlik için ateş yakıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kontrolden çıkınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, alevlere müdahale etmek isteyen A.Y, yaralandı.
A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:33 - Kaynak: AA
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