Konaklı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda temizlik için ateş yakıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kontrolden çıkınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Otluk ve çalılık alanda çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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