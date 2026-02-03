Antalya'da Otobüs Devrildi: 10 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Otobüs Devrildi: 10 Ölü, 24 Yaralı

Antalya'da Otobüs Devrildi: 10 Ölü, 24 Yaralı
03.02.2026 16:39
Üniversite öğrencisi Yağız Oğuz, Antalya'da devrilen otobüste hızın kazaya yol açtığını ifade etti.

ANTALYA'da yolcu otobüsünün devrildiği, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan üniversite öğrencisi Yağız Oğuz (21), otobüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Otobüsün sürati az olsaydı, böyle bir şey olmazdı. Kaza anında otobüsün için gerçekten çok karışıktı. Anlatılacak gibi değildi" dedi. Kazadan 15 dakika önce otobüs şoförüyle molada sohbet ettiğini ifade eden Oğuz, şoför İzzet Karaağaç'ın kendisine işe yeni başladığını ve 'En iyi ödülümüz uyku' dediğini belirtti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceki gün İzzet Karaağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü bariyere çarpıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazada sol bacağından yaralanan Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe ve Veri Uygulamaları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağız Oğuz, ilk müdahalesinin ardından ailesince alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve sol bacağında çatlak ve açık yarası olduğunu ifade eden Oğuz, Alanya'daki okuluna dönmek için yolcu otobüsüne bindiğini söyledi. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yol boyunca aracı hızlı kullandığını anlatan Oğuz, "Eskişehirliyim, Alanya'da üniversite öğrencisiyim. Okula dönmek için otobüse binmiştim. Kaza Buzlu otobüs firmasına da gece 2'de binecektim ancak otobüs gecikmeli olarak geldi. Kazadan 15 dakika önce de mola vermiştik. Daha sonra yola devam ettik. Kaza olduktan sonra sağlık ekipleri geldi, kötü bir ortamdı. Bağıran yolcular vardı, ben kendi imkanlarımla çıktım. Kolu kopan yanımdaki yolcu ve küçük bir kızın çıkmasına yardım ettim. Sol bacağımdaki yaranın farkında değildim. Bir anda şişti ve ben bayıldım. Uyandığımda ambulanstaydım" dedi.

'ÇIĞLIK SESLERİNE UYANDIM'

Kaza anında kulaklıkla müzik dinlediğini belirten Oğuz, çığlık seslerine uyandığını söyledi. Döner kavşaktaki kazada otobüsün fazla hızını fark ettiğini kaydeden Yağız Oğuz, "Otobüs gerçekten çok hızlıydı, süratliydi. Otobüste montlarımızı koyduğumuz üst raf vardı bir şekilde kendimi oraya attım. Orada da sabit kaldım, belki o yüzden de ucuz atlattım. Kazanın süratten meydana geldiğini düşünüyorum. Otobüsün sürati az olsaydı, böyle bir şey olmazdı. Kaza anında otobüsün için gerçekten çok karışıktı. Anlatılacak gibi değildi. Bağıran insanlar, yaralananlar, çok kötü durumdaydı. Film senaryoları gibiydi, otobüsün takla attığı esnada bir sürü eşyalar döküldü, düştü. Camlar kırıldı, camlardan fırlayanlar oldu" diye konuştu.

Kazadan 15 dakika önce mola verildiğini ve otobüs şoförü İzzet Karaağaç ile sohbet ettiklerini ifade eden Yağız Oğuz, "Yol boyunca otobüsün süratli olduğuna eminim. Kaza öncesinde otobüs şoförüyle ben benzinlikte muhabbet etme fırsatı buldum. O sırada bana işe yeni başladığını söylemişti. Kütahyalı olduğunu söyledi, hatta 'en iyi ödülümüz uyku' demişti. Durumu iyiydi, uykusuz görünmüyordu aslında. Sefere geç kaldığı için süratliydi, ondan dolayı da böyle bir kaza gerçekleşti. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Benim sağlık durumum iyi, sol ayağımda ufak bir çatlağım ile açık yaralarım var" dedi. Yağız Oğuz'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Antalya, Güncel, Ulaşım, Kaza

