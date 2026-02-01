Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'da kaza sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişi yaralandığı otobüse Eskişehir'den binen 1'i kadın 9 yolcu olduğu öğrenildi.

Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, bu sabah saat 10.39 sıralarında bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu toplam 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, otobüs dün saat 02.00'da Eskişehir Otobüs Terminali'nden 1'i kadın toplam 9 yolcu aldı. Eskişehir'den kalktıktan sonra sırayla Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'dan geçen otobüsün Antalya'ya giderken kaza yaptığı belirtildi. Otobüsü kullanan İzzet Karaağaç isimli şoförün ise Kütahyalı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen haber alınamayan şoförün, kimlikleri açıklanmayan ölü ve yaralıların yakınları endişe yaşadı. - ESKİŞEHİR