Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otobüs Yoldan Çıktı

Antalya'da Otobüs Yoldan Çıktı

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bir yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Antalya'da Otobüs Yoldan Çıktı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde, bir yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara- Alanya seferini yapan Süleyman T'nin kullandığı 27 R 5848 plakalı yolcu otobüsü, Antalya- Konya kara yolunun Akseki ilçesindeki Akçeşme mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otobüste bulunan 15'i yolcu 17 kişi, jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek yemek ikram edildi.

Yolcular daha sonra başka bir araçla Alanya'ya gönderildi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Nasır, "Yolcularımızı bir süre jandarmada misafir ettik ve yemek ikram ettik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Alanya, Akseki, Antalya, Güncel
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