Antalya'da otobüste 'maske' gerginliği - Son Dakika

Antalya'da otobüste 'maske' gerginliği

Antalya'da otobüste 'maske' gerginliğiANTALYA'da, şehir içi yolcu otobüsünde duyarsız bir yolcunun maskesini çenesinin altına takması nedeniyle tartışma yaşandı.

Antalya'da otobüste 'maske' gerginliği

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ANTALYA'da, şehir içi yolcu otobüsünde duyarsız bir yolcunun maskesini çenesinin altına takması nedeniyle tartışma yaşandı. 'Ulan ne gerzek insanlar var ya' diyen duyarsız yolcuya, diğer yolcular ve otobüs sürücüsü tepki gösterdi.

Antalya'da Varsak- Fakülte güzergahında çalışan VF01 hattında bir erkek yolcu, maskesini çenesinin altına takması nedeniyle kendisini uyaran sürücü ve yolcularla tartıştı. Yolcuların, maskeyi düzgün takması konusunda uyarmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Yolcuların ve sürücünün uyarılarını dikkate almayan duyarsız yolcunun, "Ulan ne gerzek insanlar var ya. Polis kim, ben kimim?" demesi üzerine sürücü "Sakin olun, sessiz olun. Sayın abi o zaman otobüsten in aşağıya. Tartışma çıkarma" diyerek, aracın kapısını açtı. Duruma sinirlenen maske takmayan yolcu, sürücünün üzerine doğru yürüdü. Sürücünün maskesini düzgün takması gerektiğini tekrar söylemesi üzerine, tartışma devam etti.

Maske takmayan yolcunun otobüsten inmesi gerektiğini söyleyen sürücü, polis ekiplerine de şikayet etti. Duyarsız yolcu, polis ekipleri -gelmeden maskesini elinde sallayarak otobüsten indi. Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

Antalya, Varsak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da otobüste 'maske' gerginliği - Son Dakika
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