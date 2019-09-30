Son Dakika Haberleri: Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

14 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şafak Kaynar'ın (22) kullandığı 35 TIR 11 plakalı otomobil, Mavikent Mahallesi Çanakçı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Emin Deniz Bars (30) hayatını kaybetti, sürücü Kaynar yaralandı.

Yaralı sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bars'ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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