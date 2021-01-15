Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Erdem Zorlu idaresindeki 07 FG 492 plakalı otomobil, Evliya Çelebi Caddesi'nden Emrah Caddesi'ne dönüş yaptığında, seyir halindeki Halil İbrahim Kurt yönetimindeki 07 KR 839 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kurt, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zorlu, polis merkezine götürüldü.

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