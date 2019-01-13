Antalya'da Otomobilin Çarptığı Norveçli Turist Öldü
47 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Norveçli turist hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Norveçli turist
hayatını kaybetti. Oba
Mahallesi'nde çevre yolunun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Bu sırada, A.Ö'nün kullandığı 07 HAU 95 plakalı cip, yerde yatan Norveçli turistin üzerinden geçti.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kortsen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cip sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, turiste çarparak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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