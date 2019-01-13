Son Dakika Haberleri: Antalya'da Otomobilin Çarptığı Norveçli Turist Öldü

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Norveçli Turist Öldü

47 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Norveçli turist hayatını kaybetti.

Antalya'da Otomobilin Çarptığı Norveçli Turist Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Norveçli turist hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde çevre yolunun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bu sırada, A.Ö'nün kullandığı 07 HAU 95 plakalı cip, yerde yatan Norveçli turistin üzerinden geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kortsen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cip sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, turiste çarparak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, turist, Güncel
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