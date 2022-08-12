Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü - Son Dakika
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Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü

12.08.2022 23:04
Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü

Antalya'da polis ekiplerinin alkol denetlemesine yakalanan Eyüp Ensar Yıldırım, üflediği alkometre cihazında 123 promilli alkollü olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Antalya'da polis ekiplerinin alkol denetlemesine yakalanan Eyüp Ensar Yıldırım, üflediği alkometre cihazında 123 promilli alkollü olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan ve para cezası alan Yıldırım, alkollü olmadığını hastanede başka bir alkolmetre cihazı ve kan testi ile ispatlayınca mahkeme kararı ile ehliyetine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Olay, 3 Haziran günü Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İşyerinden evine gitmek isteyen evli ve 2 çocuk babası Eyüp Ensar Yıldırım (39), bulvar üzerinde alkol denetimi yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Burada alkometreyi üfleyen Yıldırım'ın 123 promil alkollü olduğu görüldü. Polis ekipleri şahsın ehliyetine el koyarken bin 800 TL'de idari para cezası yazdı. Çıkan sonuç karşısında şaşkına dönen Yıldırım, duruma itiraz etti. Yıldırım, olay yerine gelen başka ekipler ile hastaneye gitti.

Burada başka alkolmetre tarafından yapılan kontrolde sonuç sıfır olarak çıktı. Bununla da yetinmeyen Yıldırım, etanol kan testi yaptırdı. Sonuç burada da sıfır çıkınca soluğu mahkemede aldı. 2 ay süren mahkeme sonrasında ise ehliyetine geri kavuşurken, para cezası da iptal edildi.

"Alkolmetrenin azizliğine uğradığımı düşümdüm"

Yaşadıklarını anlatan Eyüp Ensar Yıldırım, "Ben evime doğru gidiyordum. Polisler durdurdu. Alkometre üfledim, 123 promil alkollü çıktım. Duruma şaşırdım, alkollü değildim. Ben duruma itiraz ettim. Ondan sonra diğer polisler ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Burada tekrar üfledim sonuç 0 promil çıktı. Daha sonra daha da inandırıcı olsun diye atonal testi yaptırdım. Kan testinde de 0 promil çıktı. Sonra ben alkometrenin azizliğine uğradığımı düşümdüm. Ehliyetime 6 ay süre ile el konuldu. Bin 800 TL idari para cezası aldım. 2 ay mağdur oldum. Sonra itiraz dilekçesi ile mahkemeye başvurdum. Haklı olduğum ispatladı, ehliyetimi geri aldım" dedi.

"Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyorum"

Mahkemeden gelen karar ile sevinen Yıldırım, "İstediğimiz gibi karar çıktı. 123 promil alkol çıkması tamamen bir mağduriyetti. Ehliyetsiz bir şey yapamadım. Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Eyüp Ensar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü - Son Dakika

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