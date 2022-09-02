Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü - Son Dakika
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Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü

02.09.2022 17:50

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde cep telefonu ile kızların görüntüsünü kaydettiği öne sürülen yabancı uyruklu 3 kişi, genç kızın bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

Saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.

KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS ALDI

Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü. Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

YORUMLAR
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Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü - Son Dakika
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