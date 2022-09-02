Saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.
Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı.
Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü. Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Son Dakika › Güncel › Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü - Son Dakika