Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Ortada vahim bir iddia var

Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü. Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahilde genç kızın görüntüsünü kaydeden yabancı uyruklu şahıslar, çevredekiler tarafından dövüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.