Antalya\'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.