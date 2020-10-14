5 litre sahte alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli ürün ve malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 23 şişe çeşitli markalarda sahte içki,

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden D.Y'nin sahte içki üreterek sattığı yönünde elde edilen bilgi üzerine harekete geçti.

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde piyasaya sahte içki sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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