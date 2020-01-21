Antalya'da sazlık yangınında bazı evler tahliye edildi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle, bazı evler tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaman Saz bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri de su tankerleri ile itfaiyeye destek verdi. Sazlık alan kenarındaki evlerde yaşayanlar büyük panik yaşadı. Bölüm bölüm kontrol altına alınan yangın rüzgarında etkisiyle bir başka noktadan yeniden başladı. Vatandaşlarda ellerindeki musluk hortumlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Polis ekipleri sazlık kenarındaki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye tahliye etti. Vatandaşlar ise yangının gece saatlerinde başladığını ve rüzgarın etkisiyle sabah dahada büyüdüğünü bildirdiler. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)